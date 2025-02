Lula garante manutenção de Silveira como ministro de Minas e Energia

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva garantiu nesta quarta-feira a permanência de Alexandre Silveira no cargo de ministro de Minas e Energia, ao mesmo tempo em que disse que não tem pressa para fazer mudanças ministeriais.

Em entrevista a emissoras de rádio de Minas Gerais, Lula teceu elogios a Silveira e disse que pode fazer apenas ajustes no primeiro escalão após conversas com partidos, como o PSD, de Silveira e do ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (MG).

(Reportagem de Eduardo Simões)