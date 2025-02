Mercados chineses voltam de feriado com guerra comercial dos EUA no radr, DeepSeek sobe

Por Jiaxing Li

XANGAI/HONG KONG (Reuters) - As ações e a moeda da China ficaram sob pressão nesta quarta-feira já que os mercados retornaram de uma semana de recesso com uma nova disputa comercial com os Estados Unidos em andamento e com o setor global de inteligência artificial no foco.

Até o momento, as tarifas foram menores do que as inicialmente indicadas pelo governo de Donald Trump nos EUA e o alívio ficou evidente em Hong Kong, onde as ações chinesas avançaram esta semana.