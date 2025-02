México e EUA concordam em manter diálogo econômico, diz autoridade mexicana

O presidente Donald Trump ameaçou o México e o Canadá com tarifas de 25%, mas adiou a implementação em um mês na última segunda-feira, em troca de promessas dos dois países de combater as drogas e a imigração para os EUA. O México concordou em enviar 10.000 soldados da Guarda Nacional para a fronteira.

Gutierrez disse que chegou a Washington na segunda-feira, a pedido da presidente mexicana Claudia Sheinbaum, para se reunir com autoridades do governo do presidente Donald Trump.

(Reportagem de Cassandra Garrison)