Santander Brasil tem lucro 75% maior no 4º tri, com melhora em margem financeira

A margem financeira bruta cresceu 16% ano a ano e 4,9% em relação ao trimestre anterior, com aumento de 13,7% e 5,9% respectivamente na margem com clientes, que atingiu 15,78 bilhões de reais. A margem com o mercado somou 198 milhões de reais, de resultado negativo de 102 milhões um ano antes, mas abaixo dos 325 milhões de reais do terceiro trimestre.

De acordo com o Santander Brasil, a melhora na margem com clientes no trimestre se beneficiou do avanço na margem de produtos, de 6,4%, em razão tanto da margem de crédito, reflexo de maiores spreads, como da margem de captações, beneficiada pelo aumento da Selic e melhor mix.

No caso da margem com mercado, a performance na base trimestral foi afetada por um menor resultado em tesouraria e pelas elevações da Selic.

O retorno sobre o patrimônio médio (ROAE) do banco ficou em 17,6% no quarto trimestre do ano passado, de 12,3% no mesmo período de 2023 e 17% no terceiro trimestre de 2024.

A carteira de crédito ampliada, que inclui operações estruturadas no mercado de capitais, alcançou 682,693 bilhões de reais no final de dezembro de 2024, alta de 6,2% ano a ano e de 2,9% na comparação trimestral, com o banco afirmando ter priorizado a atuação em linhas de maior rentabilidade de boa qualidade de ativos.

As provisões de crédito do banco no quarto trimestre totalizaram 6,682 bilhões de reais, queda de 12,7% em relação ao mesmo período de 2023 e de 1,7% frente ao trimestre anterior, enquanto a recuperação de crédito recuou 8,5% ano a ano e 17,8% no trimestre, para 750 milhões de reais.