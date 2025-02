Santander Brasil mantém visão de crescimento menor do crédito este ano

SÃO PAULO (Reuters) -O Santander Brasil mantém a expectativa de um crescimento do mercado de crédito no Brasil este ano até menor que a de um dígito alto, em meio às dificuldades do cenário inflacionário e de juros, que tende a pesar sobre a demanda, afirmou nesta quarta-feira o presidente-executivo do banco, Mario Leão.

"A gente falou na divulgação do (resultado) do terceiro trimestre que talvez não fosse crescer tanto este ano...A visão do 'high single digit' ainda existe, mas acho que vai ser revisada ao longo do ano", disse Leão em conferência com analistas após a publicação do balanço do Santander Brasil do quarto trimestre de 2024.

"Estou super tranquilo de ter falado o que eu falei...já víamos sinais de que não havia sentido pensar em cenário de crescimento de dois dígitos no crédito e fizemos ajustes", afirmou o executivo.