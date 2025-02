Setor de serviços da China cresce em ritmo mais lento em janeiro, mostra PMI do Caixin

A pesquisa do Caixin mostrou que o crescimento de novos negócios diminuiu para uma mínima recorde de quatro meses, enquanto o nível de emprego recuou para o nível mais fraco desde abril de 2024.

A queda no subíndice de emprego de janeiro deveu-se, em parte, ao feriado do Ano Novo Lunar mais cedo do que o habitual neste ano, já que alguns restaurantes fecharam temporariamente e mandaram os funcionários de volta para casa para as comemorações de mais de uma semana.

A confiança das empresas aumentou em relação a dezembro, mas algumas expressaram preocupações com o aumento da concorrência e com as incertezas relacionadas às perspectivas do comércio internacional.

No sábado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs tarifas de 10% sobre os produtos da China. Isso levou Pequim a responder rapidamente na terça-feira com suas próprias taxas sobre algumas importações dos EUA.

"As novas tarifas quase dobrarão a taxa tarifária efetiva sobre as importações chinesas (para os EUA), mas as autoridades chinesas têm amplo espaço para mitigar os danos ao crescimento econômico", disse Thomas Gatley, da Gavekal Dragonomics, em uma nota na segunda-feira.

Julian Evans-Pritchard, chefe de economia da China na Capital Economics, disse que poderia haver um lado positivo para a China, já que a disposição de Trump de minar as alianças dos EUA provavelmente deixará a China em uma posição geopolítica mais forte.