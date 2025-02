Setor de serviços do Brasil tem em janeiro primeira contração em 16 meses, aponta PMI

Por Camila Moreira

SÃO PAULO (Reuters) - A atividade de serviços no Brasil mostrou forte piora no início do ano e registrou retração pela primeira vez em quase um ano e meio em janeiro, em meio a piora da demanda e a intensificação das pressões inflacionárias, de acordo com a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI).

O levantamento divulgado nesta quarta-feira pelo pela S&P Global mostrou queda do índice para 47,6 em janeiro, de 51,6 em dezembro, indo abaixo da marca de 50 que separa crescimento de contração pela primeira vez desde setembro de 2023.