Taxas dos DIs sobem em dia de realização de lucros e alta do dólar

SÃO PAULO (Reuters) - Após a sequência mais recente de quedas, as taxas dos DIs fecharam a quarta-feira em alta, em especial entre os vencimentos com prazos mais longos, com investidores realizando lucros em um dia em que o dólar também voltou a subir ante o real.

O avanço das taxas futuras no Brasil esteve na contramão da queda dos rendimentos dos Treasuries no exterior, após uma desaceleração não esperada do setor de serviços dos Estados Unidos.

No fim da tarde a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para julho de 2025 -- um dos mais líquidos no curtíssimo prazo -- estava em 14,155%, ante o ajuste de 14,145% da sessão anterior. Já a taxa do contrato para janeiro de 2026 marcava 14,955%, ante o ajuste de 14,913%.