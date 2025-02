Vice do BCE diz que redução de juros depende da evolução da inflação

De Guindos também disse que estimar a ameaça das políticas econômicas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a meta de inflação do BCE é mais difícil do que estimar como elas afetarão as perspectivas de crescimento da economia global.

"Estimar o impacto sobre a inflação é mais difícil devido ao efeito atenuante das tarifas sobre a demanda e o crescimento, bem como ao fato de que tarifas seletivas podem fazer com que o comércio seja redirecionado e desviado", acrescentou de Guindos.