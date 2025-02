Vivo soma R$130 mi em contratos com startups em 2024

SÃO PAULO (Reuters) - A Vivo encerrou o ano passado com 130 milhões de reais em contratos realizados com startups, o que representa um crescimento de 30% em relação a 2023, ou pouco mais de 10 milhões de reais por mês.

O montante é resultado de iniciativas conduzidas pelos fundos de Corporate Venture Capital (CVC) da Vivo, a Wayra e o Vivo Ventures, afirmou a companhia em comunicado à imprensa divulgado nesta quarta-feira.

"O impacto dessa estratégia é refletido nos números das startups do portfólio que já possuem contrato com a empresa. São 40% das startups da Wayra e 71% do Vivo Ventures, destacando a eficácia dos nossos investimentos", disse o diretor-gerente da Wayra Brasil e Vivo Ventures, Phillip Trauer, no comunicado.