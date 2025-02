Wall Street fecha em alta com investidores de olho em balanços e perspectiva de corte de juros

Algumas ações relacionadas à IA mostraram sinais de recuperação depois de terem sido abaladas na semana passada após o aumento da popularidade de um modelo chinês de inteligência artificial de baixo custo desenvolvido pela startup DeepSeek. A Nvidia, que registrou uma das maiores perdas, subiu 5,4% nesta quarta-feira. A Broadcom subiu 4,3%.

"Em última análise, a demanda por IA não está desaparecendo, mesmo com as notícias da DeepSeek. Todos eles terão que gastar mais dinheiro, e essa é a história da IA. Essa é uma história de ciclo bastante longo", disse Rob Haworth, estrategista sênior de investimentos do U.S. Bank Asset Management.

A Advanced Micro Devices, por sua vez, caiu 6,3% depois que a CEO Lisa Su disse que as vendas do centro de dados da empresa no trimestre atual -- um indicador de sua receita de IA -- cairiam cerca de 7% em relação ao trimestre anterior.

Em relação a dados macroeconômicos, investidores estão aguardando o relatório da folha de pagamento não agrícola de janeiro, que deverá ser divulgado na sexta-feira.

A atividade do setor de serviços dos EUA desacelerou inesperadamente em janeiro, em meio ao arrefecimento da demanda, ajudando a conter o crescimento dos preços, segundo um relatório do ISM divulgado nesta quarta.

"Há algumas preocupações de que o Fed talvez precise diminuir a velocidade mais rapidamente, de que a economia está desacelerando, mas isso é, na verdade, uma notícia positiva para os mercados, porque eles estão esperando por esses cortes nas taxas do Fed", disse Haworth.