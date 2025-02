Wall Street sobe com investidores digerindo balanços e perspectivas de corte de juros

Por Abigail Summerville e Shashwat Chauhan

(Reuters) - Os três principais índices de ações dos Estados Unidos fecharam em alta nesta quarta-feira, recuperando-se de quedas anteriores, com investidores ignorando balanços fracos da Alphabet e avaliando a perspectiva de futuros cortes na taxa de juros do Federal Reserve.

A Alphabet, empresa controladora do Google, caiu depois de apresentar um crescimento fraco da receita do segmento de nuvem na terça-feira e de destinar um investimento acima do esperado de 75 bilhões de dólares para sua construção de inteligência artificial este ano.