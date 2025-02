Walt Disney tem lucro acima do esperado com ajuda de Moana 2

No trimestre encerrado em dezembro, a Disney teve aumento de 44% no lucro ajustado por ação, para 1,76 dólar, conforme os dados apresentados nesta quarta-feira, enquanto projeções compiladas pela LSEG com 24 analistas apontavam 1,45 dólar.

A receita do trimestre cresceu 5%, para 24,69 bilhões de dólares, ligeiramente acima das previsões dos analistas de 24,62 bilhões. O lucro operacional aumentou 31% em relação ao ano anterior, para 5,1 bilhões.

"No geral, este trimestre provou ser um forte começo para o ano fiscal, e continuamos confiantes em nossa estratégia de crescimento contínuo", disse o presidente-executivo da Disney, Bob Iger, em um comunicado.

Olhando para o futuro, a Disney prevê um crescimento de "um dígito alto" no lucro ajustado por ação no ano fiscal de 2025, em comparação com o ano anterior, e um aumento de aproximadamente 875 milhões de dólares no lucro operacional da unidade de streaming de entretenimento.

A empresa disse que terá 50 milhões de dólares em custos associados à saída da joint venture Venu Sports com a Warner Bros Discovery e Fox. As empresas de mídia abandonaram seus planos para um serviço de streaming de esportes em janeiro, depois que ele enfrentou forte oposição legal.

O lucro operacional da unidade de entretenimento da Disney, que inclui cinema, televisão e streaming, aumentou para 1,7 bilhão de dólares no trimestre, quase o dobro dos resultados do ano anterior, graças em parte ao forte desempenho de "Moana 2".