ArcelorMittal anuncia investimento de cerca de R$4 bi para unidade de Tubarão

O Laminador de Tiras a Frio fabricará produtos laminados a frio a partir das bobinas a quente já produzidas em Tubarão, que vão abastecer o mercado e a linha de Revestimento Contínuo. Esta linha aplicará um revestimento metálico, garantindo maior resistência à corrosão e acabamento diferenciado, de acordo com a ArcelorMittal.

O projeto "fortalecerá nossa presença em mercados de alto valor, como os setores automotivo, de eletrodomésticos e construção civil, ao mesmo tempo que aproxima nossa produção das demandas do consumidor final", afirmou Jorge Oliveira, presidente-executivo da ArcelorMittal Aços Planos América Latina, em comunicado.

A companhia afirmou que o projeto será um dos mais relevantes do grupo e se soma ao plano estratégico da empresa no Brasil, que prevê investimentos de R$25 bilhões de 2022 a 2028, acrescentando que o projeto consolidará a Unidade de Tubarão como uma das mais integradas no processamento de aços planos do Brasil e do mundo.

O grupo tem unidades industriais em oito Estados brasileiros -- Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Ceará, Bahia, São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Durante o pico da construção, serão criadas cerca de 2.500 vagas de emprego, segundo a companhia. Quando entrar em operação, a nova linha demandará aproximadamente 450 profissionais.

O presidente-executivo da ArcelorMittal, Aditya Mitta, afirmou também nesta quinta-feira que um de seus principais focos de investimento no mundo em 2025 será o Brasil, onde a empresa estima que o mercado de aço deve ficar estável este ano após crescimento de 8% em 2024.