ArcelorMittal foca investimento no Brasil em 2025 e terá nova usina nos EUA

A ArcelorMittal também estimou que o mercado brasileiro de aço deve ser estável este ano após crescimento de 8% em 2024, em linha com a expectativa apresentada pelo setor no país em meados de janeiro. O presidente-executivo do grupo, Aditya Mitta, afirmou ainda que o foco principal do investimento da ArcelorMittal será no Brasil, Índia e Estados Unidos.

A ArcelorMittal teve alta de 13% no lucro trimestral antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda), para US$1,65 bilhão, um aumento de quase 8% em relação ao consenso dos analistas fornecido pela empresa.

"A perspectiva de longo prazo para a indústria siderúrgica é positiva e nossa presença global significa que temos uma oportunidade única de priorizar o investimento em mercados onde há uma forte perspectiva de crescimento e retorno", disse Mittal.

A empresa sediada em Luxemburgo espera investir entre US$4,5 bilhões e US$5 bilhões este ano, em linha com o aplicado em 2024. Mittal disse que o foco principal do investimento será no Brasil, na Índia e nos Estados Unidos.

A ArcelorMittal anunciou nesta quinta-feira que vai construir uma nova usina em Calvert, no Estado norte-americano do Alabama, para atender à crescente demanda das montadoras de veículos dos EUA.

O grupo espera que a demanda global de aço cresça entre 2,5% e 3,5% este ano, excluindo a China, o maior consumidor e produtor mundial da liga.