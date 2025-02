Autoridade do BC do Japão pede elevação dos juros para pelo menos 1%

"Se as taxas de juros de curto prazo permanecerem abaixo do nível da taxa de juros neutra, isso aumentará ainda mais a inflação", disse Tamura em discurso em uma reunião com líderes empresariais na província de Nagano, na região central do Japão.

O dólar caiu brevemente para uma mínima de dois meses de 151,81 ienes após os comentários de Tamura, já que os mercados continuaram a precificar a chance de um aumento da taxa de juros no curto prazo.

Tamura, um ex-banqueiro comercial visto como o membro mais "hawkish" da diretoria, disse que as expectativas de inflação entre as empresas e as famílias provavelmente já atingiram 2%.

No entanto, ele disse que o Banco do Japão deve programar seus aumentos de juros com cuidado, dado o impacto potencial sobre o público japonês, que há muito tempo tem experimentado taxas ultrabaixas.

"Tendo em mente que as taxas de juros de curto prazo devem estar em 1% no segundo semestre do ano fiscal de 2025, acho que o Banco precisa aumentar os juros de forma oportuna e gradual, em resposta à probabilidade crescente de atingir sua meta de preços", disse ele.