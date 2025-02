Banco da Inglaterra corta juros e prevê inflação mais alta e crescimento mais fraco

Mann até agora se opunha aos cortes nos juros, embora tenha dito anteriormente que uma mudança para um afrouxamento mais ativo da política monetária seria necessária em algum momento.

O presidente do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, disse que o banco central vai "monitorar de perto a economia do Reino Unido e os desenvolvimentos globais e adotar uma abordagem gradual e cuidadosa para reduzir ainda mais os juros" - uma mudança em relação à linguagem de dezembro, quando ele falou apenas de uma abordagem "gradual".

Afetada por preocupações com os aumentos de impostos para empregadores da ministra das Finanças, Rachel Reeves; com o risco de uma guerra comercial global liderada pelo presidente dos EUA, Donald Trump; e com o aumento dos custos, a economia britânica praticamente não cresceu desde meados de 2024. O Banco da Inglaterra alertou que é provável que tenha havido uma contração de 0,1% no quarto trimestre.

O corte da taxa de juros desta quinta-feira é apenas o terceiro desde que o Banco da Inglaterra começou a reduzir os custos de empréstimos de uma máxima de 14 anos em agosto e deixa os juros britânicos entre os mais altos das economias avançadas e um pouco acima da faixa de 4,25%-4,5% do Federal Reserve.

No mês passado, economistas consultados pela Reuters previram que o Banco da Inglaterra faria quatro cortes de 0,25 ponto percentual na taxa de juros este ano, reduzindo-a para 3,75%, enquanto que, mais recentemente, os mercados consideraram mais prováveis cortes para 4%.

A ata da decisão de fevereiro mostrou que algumas autoridades queriam uma abordagem "cautelosa" para futuros cortes nos juros devido à fraqueza da produtividade, que pode aumentar a inflação, enquanto outros viam menos risco de inflação persistente acima da meta, mas disseram que o banco central ainda precisa ser "cuidadoso".