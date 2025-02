CCR tem lucro ajustado 8,6% menor no 4º tri

A expectativa era de que a empresa registrasse lucro líquido de R$ 359,9 milhões e Ebitda de R$ 2,2 bilhões no último trimestre de 2024, segundo estimativas de analistas compiladas pela LSEG.

A margem Ebitda ajustada caiu 2,1 pontos percentuais no trimestre, para 53,2%, ante os últimos três meses de 2023.

A companhia, maior operadora de concessões de infraestrutura de mobilidade da América Latina, teve receita líquida ajustada de R$ 3,79 bilhões no período, aumento de 9,2% ano a ano.

No acumulado de 2024, a CCR observou crescimento de 10% no faturamento líquido, de 6,6% no Ebitda ajustado e de 25,7% no lucro ajustado, em comparação com o ano anterior.

"Nossa performance operacional para o ano de 2024 demonstrou crescimento em todos os modais", disse o presidente do grupo CCR, Miguel Setas, em relatório de resultados.

Setas acrescentou que a companhia segue focada em "acelerar nossa trajetória de reforço de eficiência, buscando ficar claramente abaixo da referência de 40% já em 2025".