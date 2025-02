Dólar recua em linha com emergentes em meio a sessão fraca em notícias

Moutinho se referiu a declarações do secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, que disse na véspera que o governo não vai pedir ao Federal Reserve que reduza a taxa de juros, como havia sido prometido por Trump na primeira semana do mandato.

O comentário ajudava a elevar os rendimentos dos Treasuries, o que, normalmente, favorece o dólar de forma ampla.

No entanto, ainda há cautela em relação ao recente conflito comercial entre EUA e China, uma vez que Trump impôs uma tarifa de 10% sobre os produtos chineses, o que gerou retaliação por Pequim, com um acordo -- como Trump obteve com México e Canadá -- ainda parecendo distante.

Mais cedo, quando o dólar avançava sobre seus pares emergentes, o real foi pressionado, com a moeda norte-americana atingindo a máxima do dia de R$5,8239 (+0,52%), às 9h14.

No cenário doméstico, vale destacar também a forte desvalorização do dólar ante o real neste ano por conta do que alguns analistas apontam como níveis exagerados que a moeda dos EUA atingiu no ano passado, na esteira de temores com o cenário fiscal brasileiro.

Apesar da alta da véspera, que interrompeu uma sequência de doze sessões consecutivas de perdas para a divisa dos EUA, o dólar ainda acumula baixa de mais de 6% frente ao real em 2025.