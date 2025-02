Europa pode ser grande perdedora na guerra comercial entre EUA e China, alerta BCE

Por Balazs Koranyi e Francesco Canepa

FRANKFURT (Reuters) - As taxas de juros do Banco Central Europeu têm espaço para cair ainda mais com a moderação da inflação, disse Piero Cipollone, membro do conselho do BCE, alertando que a guerra comercial do governo dos Estados Unidos com a China pode ter um impacto prejudicial sobre os 20 membros da zona do euro.

O BCE reduziu os custos dos empréstimos cinco vezes desde junho, à medida que as preocupações com o crescimento começam a superar os temores com os preços, e investidores preveem pelo menos mais três cortes este ano, em uma tentativa de impulsionar uma economia que está lutando para se recuperar de dois anos de quase estagnação.