Habilitações da Aneel para hidrelétricas disputarem leilão de capacidade já superam 5 GW

Ao todo, a Aneel já emitiu autorizações a 12 projetos de expansão hidrelétrica, somando 5.295,8 MW, espalhados nos Estados do Amapá, Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul.

As expansões autorizadas pela Aneel, se totalmente contratadas no leilão, representam quase metade do crescimento da capacidade da matriz elétrica brasileira em 2024, segundo dados da agência.

A lista de autorizações inclui grandes hidrelétricas das empresas Eletrobras, Engie, Auren, Cemig, Copel, Neoenergia, Light, Enel Green Power, CSN e da chinesa SPIC.

Nesta quinta-feira, a Engie Brasil Energia recebeu autorização para ampliar a usina Salto Santiago (PR) em 710 MW, conforme despacho no Diário Oficial da União.

Também foram publicadas, desde o início do ano, habilitações para aumentos de capacidade nas usinas de Três Marias, da Cemig, em 160 MW; São Simão, da SPIC, em 310 MW; e Fontes Nova, da Light, em 160 MW; e Porto Primavera, da Auren, em 440 MW.

Já no ano passado, a Aneel deu aval a ampliações nas hidrelétricas Coaracy Nunes e Itaparica, da Eletrobras, em 220 MW e 986,4 MW, respectivamente; Foz do Areia e Segredo, da Copel, em 860,4 MW e 1.260 MW, nessa ordem; Itapebi, da Neoenergia, em 30 MW; Cachoeira Dourada, da Enel Green Power, em 98 MW; e Jacuí, da CSN, em 43 MW.