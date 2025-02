Migrações ao mercado livre de energia somam 26,8 mil consumidores em 2024, aponta CCEE

Segundo o levantamento da CCEE, o perfil dos novos entrantes no mercado livre é constituído de empresas de menor porte e até pessoas físicas.

Do total de migrações registrado em 2024, 92% tinham demanda inferior a 0,5 megawatt (MW), unidades consideradas de tamanho médio a pequeno. Os setores de comércio e serviços foram responsáveis pela metade das migrações, seguidos pela indústria de manufaturados e o segmento alimentício.

Com a onda migratória, a CCEE encerrou o ano passado com um total de 64.493 unidades consumidoras registradas. O número ainda é pequeno se comparado aos mais de 89 milhões de consumidores do mercado regulado, que engloba as residências, mas representa um volume considerável da demanda por energia, aproximadamente 39% do total consumido no país.

Para 2025, a CCEE apontou que as migrações devem continuar crescendo "em ritmo semelhante". Mais de 12 mil consumidores já informaram às distribuidoras sobre o desejo de migrar no primeiro semestre, disse a instituição, citando dados da agência reguladora Aneel.

(Por Letícia Fucuchima)