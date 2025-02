Minério de ferro sobe com preocupações sobre fornecimento da Austrália e dólar mais fraco

Por Michele Pek

CINGAPURA (Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro voltaram a subir nesta quinta-feira, apoiados por um dólar mais fraco e problemas de fornecimento da Austrália, enquanto os investidores buscavam novos desenvolvimentos em torno da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, maior mercado consumidor de minério do mundo.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 1,43%, a 817,5 iuanes (US$ 112,22) a tonelada, após fechar em baixa na sessão anterior.