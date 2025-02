Ministra das Finanças do Reino Unido diz que corte de juros é "notícia bem-vinda"

LONDRES (Reuters) - A ministra das Finanças da Reino Unido, Rachel Reeves, saudou o corte da taxa de juros pelo Banco da Inglaterra nesta quinta-feira, mas observou que não está satisfeita com a taxa de crescimento econômico do país.

"Esse corte na taxa de juros é uma notícia bem-vinda, que ajuda a aliviar as pressões sobre o custo de vida sentidas pelas famílias em todo o país e facilita o empréstimo para as empresas", disse Reeves em declaração em resposta à decisão do banco central britânico de cortar os juros em 25 pontos-base.

"No entanto, ainda não estou satisfeita com a taxa de crescimento."