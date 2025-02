Republicanos dizem que estão próximos de acordo sobre corte de impostos pedido por Trump

WASHINGTON (Reuters) - Parlamentares republicanos saíram nesta quinta-feira de uma reunião de cinco horas com o presidente do país, Donald Trump, sem um acordo sobre como estender os cortes de impostos que o mandatário defende, embora importantes congressistas tenham dito que eles estão perto de chegarem a um denominador comum. Os republicanos, que detêm maiorias pequenas na Câmara dos Deputados e no Senado, estão há semanas tentando concordar quanto a um plano sobre como cobrir o custo dos cortes de impostos. Segundo analistas independentes, eles podem adicionar mais US$ 4 trilhões na próxima década ao déficit público atual, de US$ 36 trilhões. “Estamos muito gratos ao presidente por se esforçar e fazer o que ele faz melhor, colocar uma mão firme no volante e colocar todo mundo para trabalhar”, disse o presidente da Câmara dos Deputados, Mike Johnson. Nesta quinta-feira, enquanto a reunião ainda estava em andamento, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que Trump havia estabelecido suas prioridades fiscais, que incluíam estender os cortes de 2017, eliminar impostos sobre gorjetas, benefícios da Previdência Social e pagamento de horas extras, além de ajustar a dedução federal para impostos estaduais e locais, eliminar isenções fiscais para proprietários bilionários de equipes esportivas, diminuir os impostos sobre produtos feitos nos Estados Unidos. (Reportagem de Richard Cowan, David Morgan, Bo Erickson e Kanishka Singh em Washington)