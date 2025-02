Tarifas retaliatórias da China sobre petróleo bruto devem reduzir exportações dos EUA em 2025

O Louisiana Offshore Oil Port (LOOP) movimentou quase metade de todas as exportações para a China no ano passado, de acordo com a Kpler. A empresa não estava imediatamente disponível para comentar o assunto.

Para a China, é provável que o impacto seja moderado, já que as importações dos EUA representaram 1,7% do total de importações de petróleo bruto do país em 2024, no valor de cerca de US$ 6 bilhões, de acordo com dados da alfândega chinesa, e abaixo dos 2,5% em 2023.

A China aumentou as importações do Canadá em cerca de 30% no ano passado, para mais de 500.000 bpd, graças à expansão do oleoduto Trans Mountain.

(Reportagem de Arathy Somasekhar em Houston)