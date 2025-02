Thomson Reuters tem aumento na receita trimestral e diz que crescimento de 2025 pode superar 2024

(Reuters) - A Thomson Reuters informou nesta quinta-feira que teve uma receita maior no quarto trimestre e divulgou metas de crescimento orgânico da receita para 2025 que podem superar o número de 2024.

A empresa de conteúdo e tecnologia sediada em Toronto divulgou que a receita trimestral aumentou 5%, para US$ 1,909 bilhão, um pouco acima das expectativas de US$ 1,907 bilhão dos analistas, de acordo com dados da LSEG.

"2024 marcou um progresso importante na Thomson Reuters", disse o presidente-executivo Steve Hasker em uma declaração preparada.