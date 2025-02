Wall St sobe com balanços corporativos

A Philip Morris International avançava 8,6% depois que a fabricante de cigarros divulgou resultados trimestrais melhores do que o esperado.

As ações da Honeywell caíam 4,4% após a gigante industrial e aeroespacial dizer que se dividirá em três empresas independentes listadas em bolsa e previu vendas e lucros fracos para 2025.

A Amazon.com, que apresentará seu balanço após o fechamento dos mercados, está sob pressão para atender às elevadas expectativas de computação em nuvem.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,04%, para 44.892,21 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,23%, a 6.075,32 pontos, e o Nasdaq Composite tinha alta de 0,23%, para 19.737,59 pontos.

Oito dos 11 setores do S&P 500 eram negociados em alta, com os produtos básicos de consumo liderando os ganhos, com um aumento de 0,9%.