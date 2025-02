Ação da Multiplan sobe após balanço; presidente vê 2025 positivo apesar de juros

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - As ações da Multiplan tinham leve alta nesta sexta-feira, após avançarem até 4% nos primeiros negócios do dia, na esteira da divulgação do relatório de resultados do quarto trimestre.

A Multiplan teve lucro líquido de R$512,5 milhões no quarto trimestre, avanço de cerca de 70% ante o mesmo período de 2023.