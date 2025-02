Ações recuam com aumento de temores de guerra comercial; montadoras caem

Por Nikhil Sharma e Johann M Cherian

(Reuters) - As ações europeias fecharam em queda nesta sexta-feira, com as montadoras entre as maiores baixas, uma vez que investidores ficaram receosos com riscos de escalada de uma guerra comercial global, enquanto uma previsão fraca da Porsche aumentou ainda mais a inquietação.

O índice STOXX 600 fechou em queda de 0,38%, a 542,75 pontos, com o setor automotivo em baixa de 1,6%.