Alta do IGP-DI desacelera a 0,11% em janeiro, diz FGV

“A queda nos preços de commodities essenciais, como soja, minério de ferro e milho, contribuiu para a desaceleração da inflação ao produtor. No varejo, a inflação se manteve estável, refletindo a queda nos preços da energia e os aumentos nos grupos de alimentação e transportes", destacou André Braz, economista do FGV IBRE.

No período, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-DI), que responde por 60% do indicador geral, teve variação positiva de 0,03%, de alta de 1,08% no mês anterior.

Já o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) -- que responde por 30% do IGP-DI -- mostrou que a pressão aos consumidores também diminuiu ao desacelerar a alta a 0,02% em janeiro, de 0,31% em dezembro.

O Índice Nacional de Custo de Construção (INCC), por sua vez, registrou aceleração da alta a 0,83% em janeiro, de 0,50% antes.

O IGP-DI calcula os preços ao produtor, consumidor e na construção civil entre o 1º e o último dia do mês de referência.

(Por Camila Moreira)