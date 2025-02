Ambipar anuncia reabertura de emissão de bonds, com valor adicional de US$93 mi

SÃO PAULO (Reuters) - A Ambipar teve aprovada nesta sexta-feira a reabertura da sua emissão de US$ 400 milhões em bonds no exterior com vencimento em oito anos, sendo o novo montante agregado da emissão de US$ 93 milhões, nos mesmos termos das notas iniciais.

As informações constam em ata da reunião do conselho da companhia nesta sexta-feira. Na semana passada, a Ambipar precificou a emissão de notas não garantidas a uma taxa de 10,875%. A operação é realizada por meio de sua subsidiária integral, Ambipar Lux.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)