B3 negocia oferta de derivativos e ações do Brasil no exterior, diz presidente

SÃO PAULO (Reuters) - A operadora do mercado acionário brasileiro B3 está negociando a oferta de derivativos e ações do Brasil no exterior, disse o presidente-executivo da companhia, Gilson Finkelsztain, nesta sexta-feira.

As conversas estão sendo feitas com plataformas digitais globais de investimentos e o início das operações é esperado para entre dois a três meses, afirmou o executivo em entrevista a jornalistas.

Uma das plataformas que poderão oferecer os produtos brasileiros é a Interactive Brokers, afirmou Finkelsztain.