BCE ainda precisa fazer vários cortes nos juros antes de atingir nível "neutro", aponta estudo

"Após um modesto aumento pós-pandemia, o intervalo atualizado de estimativas pontuais da taxa de juros natural real para a área do euro permaneceu praticamente inalterado desde o final de 2023 e é consistente com as estimativas documentadas", acrescentou o BCE.

Embora alguns formuladores de políticas tenham sugerido seus próprios intervalos para a taxa neutra como possíveis guias de política, outros, particularmente no Conselho do BCE, têm minimizado qualquer valor.

"A taxa neutra é um conceito analítico muito poderoso, mas não muito útil para definir a política monetária, dada a incerteza embutida", disse Piero Cipollone, membro da diretoria do BCE, esta semana.

Philip Lane, economista-chefe do BCE, argumentou, entretanto, que uma série de fatores determinava o grau de restrição da política e que esses fatores não podem ser expressos por um único indicador.

(Reportagem de Balazs Koranyi)