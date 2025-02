Bradesco está conservador para 2025, diz presidente

"Estamos trabalhando de uma forma mais conservadora", acrescentou o executivo, em comentários após o banco reportar mais cedo nesta sexta-feira lucro líquido recorrente de R$5,4 bilhões para o quarto trimestre, um salto de 87,7% em relação ao mesmo período de 2023.

Nesse contexto, o Bradesco estimou expansão de 4% a 8% na carteira de crédito expandida neste ano uma desaceleração em relação a 2024, quando essa linha do balanço cresceu 11,9% em 2024, superando a previsão do banco, de aumento de 7% a 11%.

Noronha afirmou que vê um cenário com maior risco em 2025 do que em 2024, avaliando que as médias empresas devem sofrer um impacto maior do que as pessoas físicas. "Ela vai pagar custo acima de 20% ao ano, fica mais complicado dependendo do grau de alavancagem."

No quarto trimestre, a carteira de crédito do Bradesco para micro, pequenas e médias empresas apurou elevação de 28% ano a ano e 11,2% no trimestre, enquanto a carteira total registrou expansão de 11,9% e 4%, respectivamente.

O executivo afirmou que não espera problemas de inadimplência este ano, citando que o Bradesco está muito seguro com o que vem originando em crédito. "Nós estamos crescendo em carteiras com muita, muita qualidade, de uma forma geral", afirmou.

Noronha também reforçou que o banco está preparado para a piora do cenário macroeconômico, principalmente o avanço da Selic. "Todo mundo sofre... mas nós estamos muito mais tranquilos em relação a isso do que no passado."