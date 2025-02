Bradesco tem salto no lucro do 4o tri, vê desaceleração no crédito

No quarto trimestre, o Bradesco teve margem financeira de R$16,995 bilhões, alta de 5,4% ano a ano e de 6,2% no trimestre, com a margem com clientes crescendo 4,7% e 3,3%, respectivamente. A margem financeira líquida saltou 70,1% ano a ano e cresceu 7,5% na base trimestral para R$9,535 bilhões.

O retorno sobre o patrimônio (ROAE) do Bradesco ficou em 12,7% no quarto trimestre, alta de 5,8 pontos percentuais frente aos mesmos meses de 2023 e de 0,3 ponto em relação ao trimestre imediatamente anterior.

No trimestre passado, a carteira somou R$981,69 bilhões, alta de 11,9% ano a ano e 4% no trimestre, com o índice de inadimplência de mais de 90 dias ficando em 4% (-1,1 ponto ano a ano e -0,2 pontos trimestre a trimestre).

O indicador "NPL creation", ou o saldo de empréstimos que passaram a ser inadimplentes com mais de 90 dias do vencimento no trimestre, somou R$8,392 bilhões, de R$8,066 bilhões um ano antes e R$8,076 bilhões no terceiro trimestre. Mas em relação à carteira, o índice ficou estável em 1,2% no trimestre, melhorando 0,1 ponto na comparação com o quarto trimestre de 2023.

A carteira de financiamento a pessoas físicas mostrou aumento de 13,3% em 12 meses e de 4,3% no trimestre, enquanto a de pessoas jurídicas teve alta de 10,9% e 3,8%, respectivamente. As micro, pequenas e médias empresas mostravam elevação de 28% e 11,2%.

A provisão expandida para inadimplência somou R$7,46 bilhões, de R$10,52 bilhões um ano antes e R$7,13 bilhões no terceiro trimestre.