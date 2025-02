Superávit comercial do Brasil cai 65% em janeiro e fica abaixo do esperado com salto das importações

As importações do setor agropecuário aumentaram 20,3%, totalizando US$620 milhões, enquanto as da indústria de transformação cresceram 13,4%, a US$21,1 bilhões. Já as importações da indústria extrativa apresentaram queda de 9,1%, para US$1,1 bilhão.

A balança comercial apresentou números mais positivos nas primeiras semanas de janeiro, acumulando superávit de US$2,4 bilhões até a quarta semana do mês, mas perdeu força nos últimos dias de janeiro.

O MDIC informou que uma revisão nos dados de dezembro levou a uma ligeira redução no superávit total de 2024 para US$74,2 bilhões, ante US$74,6 bilhões informados no mês passado.

(Por Victor Borges)