Casa Civil nega que governo estude aumento do Bolsa Família

BRASÍLIA (Reuters) - A Casa Civil negou nesta sexta-feira que o governo esteja estudando um aumento no valor do Bolsa Família horas depois de divulgação de entrevista em que o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, disse que o Executivo avalia um reajuste do benefício.

"A Casa Civil da Presidência da República informa que não existe estudo no governo sobre aumento do valor do benefício do Bolsa Família. Esse tema não está na pauta do governo e não será discutido", disse a pasta em nota divulgada no início da noite.

Mais cedo, em entrevista à Deutsche Welle, Dias afirmou que "está na mesa" do governo a possibilidade de reajustar o Bolsa Família diante da alta de preços de alimentos.