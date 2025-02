Confiança do consumidor dos EUA recua com aumento das expectativas de inflação

(Reuters) - A confiança dos consumidores dos Estados Unidos caiu de forma inesperada em fevereiro, atingindo o menor nível em sete meses, enquanto as expectativas de inflação dispararam, uma vez que as famílias temem que possa ser tarde demais para evitar os efeitos negativos das ameaças tarifárias do presidente Donald Trump.

A Universidade de Michigan informou nesta sexta-feira que seu índice de confiança do consumidor caiu para 67,8 neste mês, ante à leitura final de janeiro de 71,1. A expectativa de economistas consultados pela Reuters era de que o índice ficaria inalterado.

Enquanto isso, as famílias viram a inflação no próximo ano subir para 4,3% - o maior patamar desde novembro de 2023 - de 3,3% no mês passado. Nos próximos cinco anos, elas consideraram que a inflação será de 3,3% - a maior desde junho de 2008 - em comparação com 3,2% em janeiro.