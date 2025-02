Criação de vagas de trabalho nos EUA deve ter sido moderada em janeiro

No entanto, economistas esperam que a narrativa do mercado de trabalho saudável permaneça intacta. A previsão é de que a taxa de desemprego seja de 4,1% em meio a demissões historicamente baixas, com os salários aumentando de forma sólida.

A resiliência do mercado de trabalho é a força por trás da expansão econômica e deu ao banco central dos EUA espaço para pausar os cortes nos juros enquanto as autoridades avaliam o impacto das políticas fiscais, comerciais e de imigração do governo do presidente Donald Trump, consideradas pelos economistas como inflacionárias.

"Haverá algum ruído, mas a mensagem geral será a continuidade de um mercado de trabalho relativamente saudável", disse Dan North, economista sênior da Allianz Trade Americas. "Não há motivo para afetaar essa narrativa."

A economia dos EUA provavelmente abriu 170.000 vagas de emprego fora do setor agrícola no mês passado, depois de 256.000 em dezembro, segundo uma pesquisa da Reuters com economistas.

Estima-se que os incêndios florestais em Los Angeles tenham subtraído até 25.000 empregos, com a maior parte do impacto esperado nos serviços de hospedagem e alimentação, bem como no setor de limpeza.

As temperaturas frias e as tempestades de neve que cobriram grandes áreas do país provavelmente interromperam o trabalho em canteiros de obras e afetaram outras partes do setor de lazer e hotelaria, possivelmente cortando outros 15.000 empregos.