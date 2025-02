Dados de emprego mostram necessidade de políticas de Trump, diz Casa Branca

WASHINGTON (Reuters) - O mais recente relatório de emprego do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos "ressalta a necessidade das políticas pró-crescimento do presidente (Donald) Trump", disse a Casa Branca nesta sexta-feira.

A economia norte-americana criou 598.000 vagas de emprego a menos nos 12 meses até março do que o estimado anteriormente, de acordo com o departamento.

(Por Katharine Jackson)