Diretora do Fed diz ser prudente manter taxa de juros estável por algum tempo

(Reuters) - A diretora do Federal Reserve Adriana Kugler disse nesta sexta-feira que, com a inflação se firmando acima da meta de 2%, e considerando o mercado de trabalho saudável e as incertezas sobre o impacto das políticas do novo governo dos Estados Unidos, é "prudente" manter a taxa de juros estável por algum tempo.

Kugler disse que precisaria ver mais desaceleração na inflação para se sentir confortável em cortar os juros, e a economia sólida e a força do mercado de trabalho "nos fornecem um pouco de tempo" para esperar por isso.

(Por Ann Saphir)