Dólar recua ante o real após dados de emprego dos EUA

"O restante do dia deva ser um reflexo dos dados de emprego. Aqui não temos outros dados a serem divulgados. Mas notícias de tarifas podem mover e isso não conseguimos prever", disse Moutinho.

Na cena doméstica, investidores analisavam comentários do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que concedeu entrevista à Rádio Cidade, de Pernambuco, mais cedo. Ele afirmou que políticas do governo para levar o dólar a um "patamar mais adequado" terão reflexo em preços nas próximas semanas, sem detalhar.

Na véspera, comentários do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foram mal recebidos pelo mercado, com o chefe do Executivo afirmando que a inflação está "totalmente controlada", apesar de números recentes que colocaram o nível da alta dos preços acima do teto da meta perseguida pelo Banco Central -- de 3% com margem de tolerância de 1,5 ponto para cima ou para baixo.