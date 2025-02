Trump diz que anunciará tarifas recíprocas sobre muitos países na próxima semana

Trump disse a parlamentares republicanos sobre seus planos durante as discussões orçamentárias na Casa Branca na quinta-feira, três fontes familiares com o plano disseram à Reuters. Trump e seus principais assessores têm dito que planejam usar tarifas mais altas sobre as importações para ajudar a pagar a extensão dos cortes de impostos de 2017 de Trump.

O aumento das tarifas poderia compensar parte desse custo, embora elas tenham representado apenas cerca de 2% das receitas anuais nos últimos anos.

Trump anunciou tarifas de 25% sobre o Canadá e o México no sábado, mas adiou a aplicação delas após uma reação negativa dos investidores. Os dois maiores parceiros comerciais dos EUA concordaram em aumentar os esforços de fiscalização na fronteira, uma das principais prioridades de Trump.

Wall Street ampliou as perdas nesta sexta-feira após a notícia da Reuters sobre a discussão de Trump com os parlamentares.

(Reportagem de Jarrett Renshaw, Trevor Hunnicutt e David Morgan)