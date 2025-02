Exportações da Alemanha aumentam em dezembro, mas produção industrial cai

Por Maria Martinez

BERLIM (Reuters) - As exportações da Alemanha aumentaram em dezembro, enquanto a produção industrial caiu mais do que o esperado, sugerindo que as perspectivas para a maior economia da zona do euro permanecem nada animadoras.

As exportações cresceram 2,9% em dezembro na comparação com o mês anterior, mostraram dados da agência federal de estatísticas nesta sexta-feira. Economistas em uma pesquisa da Reuters projetaram queda de 0,6%.