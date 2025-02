Governo dos EUA criou 9.000 empregos em janeiro, mas não se espera que ganho continue

(Reuters) - O governo dos Estados Unidos contratou 9.000 funcionários em janeiro, um ganho que os economistas não esperam que se repita nos próximos meses, já que o presidente Donald Trump pretende reduzir o quadro de funcionários federais.

Trump voltou à Presidência no mês passado prometendo reduzir o tamanho do governo federal e nomeou Elon Musk para liderar o esforço no comando do recém-criado Departamento de Eficiência Governamental.

Nas primeiras semanas de Trump, ele tomou a iniciativa de fechar a Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional, afetando potencialmente vários milhares de empregos. Ele também ofereceu um pacote para a demissão voluntária, com a aceitação de cerca de 60.000 trabalhadores, embora um juiz federal tenha bloqueado temporariamente a medida.