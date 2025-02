Ibovespa recua mais de 1% e tem primeira queda semanal no ano

- PETROBRAS PN recuou 0,57%, descolada da alta dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent subiu 0,5%.

- TOTVS ON avançou 2,69%, conforme agentes financeiros continuam monitorando eventuais novidades envolvendo a aquisição da Linx. No final de janeiro, a Totvs disse que segue avaliando eventual proposta para aquisição da companhia. A Genial Investimentos também destacou que a Totvs deve apresentar resultado positivo no quarto trimestre.

- MULTIPLAN ON perdeu 0,85%, sucumbindo ao viés negativo na bolsa, após a operadora de shopping centers e empreendimentos imobiliários reportar lucro líquido de R$512,5 milhões no quarto trimestre do ano passado, avanço de 69,4%, com maiores receitas após expansões e revitalizações. No setor, IGUATEMI UNIT subiu 0,74% e ALLOS ON registrou decréscimo de 0,31%.

- CCR ON caiu 2,67%, tendo no radar queda de 8,6% no lucro líquido ajustado no quarto trimestre, para R$360 milhões. Executivos da empresa afirmaram em teleconferência sobre o balanço que a CCR adotou uma perspectiva mais seletiva que no ano passado sobre os futuros leilões de concessões de infraestrutura a serem realizados no Brasil este ano.