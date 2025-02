Ibovespa recua pressionado por Bradesco

Em Wall Street, o S&P 500, uma das referências do mercado acionário norte-americano, perdia 0,16%.

DESTAQUES

- BRADESCO PN recuava 3,13%, mesmo após reportar um salto de 87,7% no lucro líquido recorrente do quarto trimestre em relação ao mesmo período de 2023, para R$5,4 bilhões. O banco também divulgou previsões para 2025, incluindo desaceleração no crescimento da sua carteira de crédito. O presidente do banco, Marcelo Noronha, afirmou que o Bradesco está trabalhando de forma mais conservadora. A queda das ações ocorre após duas altas seguidas, quando somaram ganho de 3,7%.

- ITAÚ UNIBANCO PN perdia 0,09% e SANTANDER BRASIL UNIT caía 2,26%. Ambos já divulgaram seus resultados trimestrais. BANCO DO BRASIL ON, que reporta seu desempenho dos últimos três meses do ano passado no próximo dia 19, cedia 0,25%.

- COSAN ON era negociada em baixa de 3,66%, acompanha de perto pela RAÍZEN PN, joint venture do conglomerado com a Shell , que caía 2,73%. Na véspera, o jornal Valor Econômico publicou que a Raízen está discutindo um potencial aumento de capital, publicou o jornal Valor Econômico nesta quinta-feira, sem citar o tamanho da potencial operação.

- VALE ON cedia 0,09%, devolvendo ganhos, em dia de alta dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) encerrou as negociações do dia com alta de 0,86%, a 817 iuanes (US$112,11) a tonelada, ganhando 1,36% nesta semana.