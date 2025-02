Lula afirma que governo lançará políticas de crédito para o povo

"Vocês vão comprar comida, vão comprar roupa, vão comprar material escolar e vocês vão melhorar a vida da cidade de vocês", acrescentou.

Na semana passada, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o governo vai implementar um mecanismo para fortalecer as concessões de crédito com desconto em folha de pagamento para os trabalhadores do setor privado.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello, em Brasília)