Minério de ferro atinge máxima de 4 meses em Dalian com recuperação da demanda por aço

O contrato mais negociado de maio do minério de ferro na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) na China encerrou as negociações do dia com alta de 0,86%, a 817 iuanes (US$112,11) a tonelada, ganhando 1,36% nesta semana.

No início da sessão, os preços atingiram 825 iuanes, maior valor desde 8 de outubro.

O minério de ferro de referência de março na Bolsa de Cingapura recuava 0,08%, a US$105,85 a tonelada, registrando um aumento semanal de 0,23%.

As usinas siderúrgicas retomaram a produção após o feriado do Ano Novo Lunar, melhorando a demanda de minério de ferro no curto prazo e apoiando os preços, disse a consultoria chinesa Hexun Futures em nota.

A produção de aço em alto-fornos na China aumentou esta semana, depois que as operações foram retomadas após a manutenção, de acordo com a consultoria chinesa Mysteel.

O governo de Shenzhen fez 10 novas nomeações na China Vanke, em outra medida para aumentar o controle sobre o desenvolvimento imobiliário.